Под Орлом водитель «Фиата» ночью вылетел с дороги и врезался в дерево
В понедельник, 21 июля, на 64 километре автодороги «Орел - Ефремов» произошло ночное ДТП. Водитель иномарки не справился с управлением и на скорости вылетел с дороги.
Инцидент произошел в районе двенадцати часов ночи. Автомобиль «Фиат Скудо» ехал в сторону поселка Залегощь, когда машина «вышла из под контроля». Съехав с дороги, иномарка врезалась в березу.
- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в Залегощенскую ЦРБ, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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