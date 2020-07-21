На Карачевском шоссе в Орле легковушка сбила женщину

21 Июль 2020 2020-07-21T12:05:43+03:00

В аварии пострадала женщина-пешеход Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

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Очередной ДТП с участием пешехода произошло в Орле вечером понедельника, 20 июля. На Карачевском шоссе легковушка сбила женщину.

Авария случилась примерно в половине седьмого вечера. 31-летний водитель ехал за рулем иномарки "Дэу" в сторону Брянска со стрроны Мостовой улицы.

- В районе дома №104 по Карачевскому шоссе он допустил наезд на пешехода, 58-летнюю женщину,которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге пострадавшую женщину увезли в больницу. Врачи оказали ей всю необходимую помощь и отпустили.

Всего за сутки на дорогах региона госавтоинспекторы зарегистрировали 20 дорожно-транспортных происшествия, 3 их них с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU