На Карачевском шоссе в Орле легковушка сбила женщину
Очередной ДТП с участием пешехода произошло в Орле вечером понедельника, 20 июля. На Карачевском шоссе легковушка сбила женщину.
Авария случилась примерно в половине седьмого вечера. 31-летний водитель ехал за рулем иномарки "Дэу" в сторону Брянска со стрроны Мостовой улицы.
- В районе дома №104 по Карачевскому шоссе он допустил наезд на пешехода, 58-летнюю женщину,которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В итоге пострадавшую женщину увезли в больницу. Врачи оказали ей всю необходимую помощь и отпустили.
Всего за сутки на дорогах региона госавтоинспекторы зарегистрировали 20 дорожно-транспортных происшествия, 3 их них с пострадавшими.
ИСТОЧНИК KP.RU
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