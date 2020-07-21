2020-07-21T11:46:17+03:00
Общество

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 21 июля

Рассказываем, сколько человек подхватили COVID-19 в каждом из районов региона
Наталья Меркулова
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География распространения коронавируса в Орловской области на 21 июля 2020География распространения коронавируса в Орловской области на 21 июля 2020
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В Орловской области число зараженных коронавирусом за весь период наблюдения достигло 5 тысяч 378 человек, с подтвержденным 21 июля новыми 29 случаями заражения. Рассказываем, какова география распространения инфекции по региону.

Обновленную карту представил оперативный штаб области. Согласно ей, в Орле заболело 2607 человек, в Орловском районе - 608 заболевших, в Мценске и районе 565 заразившихся, в Ливнах и Ливенском районе 242, в Дмитровском районе 115, в Урицком 112, приблизилось к сотне число заболевших в Новодеревеньковском районе - 99 человек.

Муниципальные образования, где от пятидесяти до ста заболевших: Хотынецкий район - 92, Новосильский - 80, Свердловский - 75, Верховский - 72, Кромской - 71, Покровский - 60, Шаблыкинский - 59, Знаменский – 58, Малоархангельский - 55, Глазуновский - 53.

Территории, где заболело менее пятидесяти человек: Должанский - 47, Колпнянский и Залегощенский - 39, Троснянский - 37, Сосковский - 26, Корсаковский - 21, Краснозоренский - 18.

Ситуация с коронавирусов в соседних регионах

Ситуация с коронавирусов в соседних регионах

У соседей Орловщины ситуация складывается следующим образом: в Тульской области 7977 заболевших (+44 за сутки), в Калужской 6957 (+34), в Брянской 7091 (+23), в Курской 5921 (+28) и в Липецкой 4423 (+13 за сутки).

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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