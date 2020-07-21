2020-07-21T11:08:45+03:00
Происшествия

Орловские пожарные эвакуировали жильцов пятиэтажки во Мценске

К моменту прибытия сотрудников МЧС из квартир на последнем этаже уже поднимались черные клубы дыма
Наталья Меркулова
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Орловские пожарные эвакуировали 10 жильцов пятиэтажки во Мценске из-за возгорания. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиОрловские пожарные эвакуировали 10 жильцов пятиэтажки во Мценске из-за возгорания. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В понедельник, 20 июля, в одном из многоквартирных домов на улице Машиностроителей в городе Мценске произошло короткое замыкание, вспыхнул пожар. Инцидент случился в два часа дня.

К месту происшествия выехали восемь человек, сотрудников 3-его отделения 10-ой пожарно-спасательной части. В это время из окон квартиры на пятом этаже уже шел черный едкий дым.

Пожарные сформировали звено газодымозащитников и эвакуировали десять человек. К счастью, никто не пострадал.

- В результате пожара на кухне выгорел холодильник, обгорела стена за холодильником и оплавилось окно. Трехкомнатная квартира закопчена по всей площади. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание в холодильнике. Размер материального ущерба устанавливается, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Кроме того, на месте работали добровольцы, сотрудники электросетей, газовой службы и скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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