2020-07-21T09:42:48+03:00
Происшествия

Почти полсотни военных снарядов уничтожили орловские спасатели за сутки

Боеприпасы времен Великой Отечественной были обнаружены в разных районах региона
Ольга СУПОНЕВА
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Если вы обнаружили взрывоопасный предмет, необходимо немедленно сообщить о находке в Службу спасения по телефонам 01, 101, 112Если вы обнаружили взрывоопасный предмет, необходимо немедленно сообщить о находке в Службу спасения по телефонам 01, 101, 112Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
Изменить размер текста:

В Орловской области за сутки спасатели-взрывники уничтожили почти полсотни военных снарядов. Боеприпасы времен Великой Отечественной были обнаружены в разных районах региона.

Так, в Кромском районе накануне было изъято и уничтожено сразу 38 авиабомб, а в Троснянском районе спецгруппа взорвала 6 минометных мин и 5 артиллерийских снарядов. В МЧС отмечают, несмотря на то, что боеприпасы долгое время пролежали в земле, они таят опасность.

- Если вы обнаружили взрывоопасный предмет, необходимо немедленно сообщить о находке в Службу спасения по телефонам 01, 101, 112 или в полицию по телефонам 02, 102. Нужно хорошо запомнить место обнаружения предмета и установить предупредительные знаки, используя различные подручные материалы – жерди, колья, веревки, куски материи, камни, - обращаются к орловцам в ГУ МЧС России по Орловской области.

Нельзя трогать опасные находки, перемещать, пытаться выбросить или сжечь, а также разводить рядом огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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