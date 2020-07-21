2020-07-21T09:53:26+03:00
Общество

Орловцам, получившим серьезные травмы на работе, вручили новые авто

Трое человек стали обладателями автомобилей "Лада Гранта"
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Орловского регионального отделения ФССФото: пресс-служба Орловского регионального отделения ФСС
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В Орловской области еще нескольким жителям региона, пострадавшим на рабочем месте, вручили ключи от новых автомобилей. Обладателями новых легковушек "Лада Гранта" стали трое человек.

Автомобили передал травмировавшимся работникам Фонд социального страхования, приобретены они были за счет средств ФСС. Сумма контракта - полтора миллиона рублей.

- Вручаемые пострадавшим машины оборудованы конкретно под каждого получателя с учетом особенностей его здоровья и физических возможностей, что позволяет человеку чувствовать себя за рулем уверенно и комфортно. Благодаря такому виду государственной поддержки большая часть пострадавших ведет активный образ жизни, а некоторые – даже возвращаются к труду, - рассказали "КП" в пресс-службе отделения ФСС России по Орловской области.

В общей сложности за без малого десять лет орловцам, получившим на работе серьезные травмы, выдали больше двухсот автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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