Орловчанка прикарманила чужой мобильник и попала под уголовную статью
В Орле местной жительнице придется предстать перед судом за кражу. 44-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела после того, как нашла мобильник и прикарманила его.
Все произошло в одном из отделений службы доставки. Орловчанка случайно оставила здесь свой гаджет, а когда вернулась, того уже не было. Пришлось идти в полицию и писать заявление, по статье "Кража" было возбуждено уголовное дело. Оперативники стали устанавливать детали произошедшего и через какое-то время им удалось выйти на след предполагаемой любительницы чужих вещей.
- Сотрудники отдела уголовного розыска установили, что противоправное деяние совершила 44-летняя жительница областного центра. Находясь в том же отделении службы доставки, женщина обратила внимание на оставленный мобильный телефон без присмотра и забрала его. Полицейские изъяли похищенный гаджет, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Сейчас орловчанка под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU