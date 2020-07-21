Орловчанка прикарманила чужой мобильник и попала под уголовную статью

21 Июль 2020 2020-07-21T09:13:56+03:00

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В Орле местной жительнице придется предстать перед судом за кражу. 44-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела после того, как нашла мобильник и прикарманила его.

Все произошло в одном из отделений службы доставки. Орловчанка случайно оставила здесь свой гаджет, а когда вернулась, того уже не было. Пришлось идти в полицию и писать заявление, по статье "Кража" было возбуждено уголовное дело. Оперативники стали устанавливать детали произошедшего и через какое-то время им удалось выйти на след предполагаемой любительницы чужих вещей.

- Сотрудники отдела уголовного розыска установили, что противоправное деяние совершила 44-летняя жительница областного центра. Находясь в том же отделении службы доставки, женщина обратила внимание на оставленный мобильный телефон без присмотра и забрала его. Полицейские изъяли похищенный гаджет, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас орловчанка под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU