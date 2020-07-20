Коронавирус в Орловской области: зафиксировано больше 500 семейных очагов заражения

20 Июль 2020 2020-07-20T17:07:27+03:00

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В Орловской области зафиксировано более полутысячи семейных очагов заболевания коронавирусом. Только за последнюю неделю статистика пополнилась еще 23 очагами.

Речь об этом шла сегодня, 20 июля, на совещании в Правительстве области. Глава Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев рассказал о складывающейся санитарной обстановке. Так, зарегистрировано 505 семейных очагов заражения с общим количеством пострададавших 1820 человек. В выявленных за последнюю неделю двух с небольшим десятков очагов пострадало 88 человек.

Есть и случаи массовых заражений вне семей.

- На территории области зарегистрировано 15 очагов с групповой заболеваемостью коронавирусной инфекцией, с числом пострадавших 813 человек, за последнюю неделю количество пострадавших в очагах – 69. Под наблюдением остаются 4 очага с групповой заболеваемостью с общим количеством пострадавших – 576, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на Александра Румянцева.

ИСТОЧНИК KP.RU