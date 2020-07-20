В Орловской области стало совершаться меньше преступлений

20 Июль 2020 2020-07-20T17:01:03+03:00

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В Орлвоской области снизилось количество преступлений. Эта и другая информация прозвучала на заседании в региональном УМВД, где подвели итоги работы за первое полугодие 2020-го.

За прошедшие 6 месяцев года в органы внутренних дел по всей области было подано больше 66 тысяч заявление о преступлениях, происшествиях или правонарушениях административного плана, цифра практически на уровне прошлого года. В целом же количество преступлений составило 4 тысячи 148, это на 9,7% меньше, чем за такой же период прошлого года. Причем меньше стало преступлений разного плана.

- Меньше совершено убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений, грабежей, краж, в том числе карманных, сотовых телефонов, из ГСК, магазинов, баз, складов, краж скота, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Также среди позитивных итогов работы отмечается стопроцентная раскрываемость убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований. Выше стала и раскрываемость грабежей, краж. повысился уровень раскрываемости грабежей, краж.

ИСТОЧНИК KP.RU