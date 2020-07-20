Коронавирус в Орловской области: за неделю заболело 338 человек

20 Июль 2020 2020-07-20T15:20:35+03:00

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В Орловской области за неделю коронавирусом заразилось 338 человек. Средний темп прироста заболеваемости составил 0,8%, такая цифра соответствует общероссийскому уровню.

Ситуацию с коронавирусной инфекцией обсудили на сегодняшнем, 20 июля, аппаратном совещании в обладминистрации. Картину обрисовал глава Роспотребнадзора Орловской области Александр Румянцев. Он отметил, что в основном болеют COVID-19 взрослые, их 91,7% от общего числа инфицировавшихся, дети заболевают реже, их 8,3% Что касается симптоматики, то у 34% заразившихся коронавирусная инфекция никак себя не проявляет. У 45,6% клинические проявления ОРВИ, у 20,4% - внебольничные пневмонии.

- На 29 календарной неделе на территории региона зарегистрировано 164 случая внебольничной пневмонии, показатель составил 22,18 на 100 тысяч населения области, что на 13,2% ниже показателя заболеваемости предыдущей недели. В структуре заболевших новой коронавирусной инфекцией удельный вес внебольничных пневмоний граждан в возрасте 30-49 лет составляет 21,1%, граждан 50-64 года составляет 40,7%, граждан в возрасте 65 лет и старше – 34,3%, - цитирует Александра Румянцева пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU