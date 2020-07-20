В деревне под Орлом сгорела баня

20 Июль 2020 2020-07-20T15:11:13+03:00

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Орловские пожарные на выходных тушили пламя, охватившее баню. ЧП случилось в пригороде областного центра в субботу, 18 июля.

На телефон пожарной службы сообщение о возгорании поступило ночью, примерно в половине первого. Как оказалось, постройка полыхает в деревне Жиляева. Спасатели прибыли на место происшествия.

- В результате пожара деревянная баня выгорела на 12 квадратных метров. Предположительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования, размер материального ущерба устанавливается, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, в происшествии обошлось без жертв и пострадавших.

Всего же за минувшие выходные сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию разных происшествий и их последствий 36 раз, при этом 14 из них - на тушение пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU