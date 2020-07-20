2020-07-20T14:54:09+03:00
Происшествия

На главной площади Орла световая опора травмировала трехлетнего малыша

У ребенка перелом ключицы, СК возбудил уголовное дело
Наталья Меркулова
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СК возбудил уголовное дело после падения на ребенка световой опоры в ОрлеСК возбудил уголовное дело после падения на ребенка световой опоры в ОрлеФото: Архив "КП"
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В субботу, 18 июля, в Орле во время прогулки в самом центре города травмировался трехлетний малыш. Вместе с мамой он гулял по площади Ленина, когда на него упала световая опора.

Ребенок выбежал на газон и случайно задел металлическую конструкцию с осветительными приборами. Та упала прямо на него, у малыша перелом ключицы. Сейчас он проходит лечение в больнице.

Региональный следком уже возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию), должностных лиц, ответственным за приемку выполненных работ по монтажу световых опор. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Свою проверку проводит и региональная Прокуратура. Предварительно ведомство уже установило, что упавшая металлическая световая опора не состояла на учете в органах местного самоуправления города, поэтому ее содержание должным образом не осуществлялось.

- По фактам выявленных нарушений главе городской администрации внесено представление, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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