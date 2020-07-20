Под Орлом в аварии с «Мицубиси» пострадала 52-летняя автоледи
В субботу, 18 июля, в районе 379 км автодороги М-2 «Крым» столкнулись Мицубиси Паджеро и отечественная легковушка «ВАЗ 2107». Авария произошла в 13:10.
59-летний водитель иномарки ехал со стороны Курска в сторону Москвы. Машины не смогли разъехаться и столкнулись. Инспекторы Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
-В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз» получила повреждения, однако медицинская помощь не потребовалась, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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