2020-07-20T13:10:58+03:00
Общество

Орловские пожарные нашли четырех потерявшихся грибников

Любители тихой охоты заблудились в лесу возле деревни Булатово-1
Наталья Меркулова
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Орловские пожарные нашли четырех потерявшихся грибниковОрловские пожарные нашли четырех потерявшихся грибниковФото: Наталья Меркулова
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В субботу, 18 июля, в лесу возле деревни Булатово - 1 Хотынецкого района потерялись сразу четыре грибника. К счастью, они смогли позвонить на телефон службы спасения 112 и вызвать подмогу.

Сообщение от потерявшихся поступило в дежурную часть в районе четырех часов дня. К поиску незамедлительно приступили сотрудники пожарно-спасательной части № 35 и лесник. Через полтора часа оперативная группа ПСЧ-35 нашла заблудившихся и перепуганных грибников.

- Перед выходом в лес предупредите родных, сообщите, куда идете. Помните, не следует ходить в лес одному. Не забудьте взять с собой заряженный мобильный телефон, стрелочные наручные часы, спички, нож, фонарик, питьевую воду и продукты питания. Одевайтесь ярко - в камуфляже вас могут не найти, - советуют орловцам специалисты ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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