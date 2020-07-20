21 июля для жителей двух районов Орла будут подвозить воду

20 Июль 2020 2020-07-20T12:38:00+03:00

На сутки часть Орла останется без водоснабжения из-за ремонта на Высоковольтной Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На сутки часть города останется без водоснабжения из-за ремонта на Высоковольтной

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Завтра, 21 июля, в Орле временно остановится водоснабжение в Заводском (кроме района Лужки), частично Советском районе, поселках Знаменка и Зареченский, также микрорайона «Болховский».

Воды не будет весь день с 7 утра до 24 часов ночи. Связано это с плановыми ремонтными работами по врезке строящегося водовода по улице Высоковольтной в уже существующий водовод по Кромскому шоссе.

- В зону отключения попадут 1070 многоквартирных жилых домов, 73 учреждения общего и дошкольного образования и 20 учреждений здравоохранения. На период отключения будет обеспечен подвоз воды автоцистернами, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

В поселке Знаменка воду привезут в 10 часов утра по следующим адресам: ул Гагарина (2а), Ленина (10а), Первомайская (47а), 7 Ноября, Школьная (8), Школа-Интернат (2) и жилой сектор. Также автоцистерны разместят на территории Советского и Заводского районов.

Период обеспечения абонентов водой и месторасположение автоцистерн можно уточнить по телефону 44-36-18.

ИСТОЧНИК KP.RU