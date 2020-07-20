Когда дома никого: орловцам рассказали как не стать должником за электричество

20 Июль 2020 2020-07-20T11:49:26+03:00

Орловцам рассказали как не стать должником за электричество при нулевых показаниях Фото: Архив "КП"

Даже при нулевых показаниях счетчика может прийти квитанция с начисленным долгом

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Орловские энергетики напоминают жителям региона, решившим провести лето на даче или уехавшим в отпуск, о том, что подавать показания электросчетчиков нужно в любом случае. Иначе даже при нулевом потреблении перед собственником жилья может возникнуть долговая проблема.

Если не передавать показания до 25 числа каждого месяца, плату за электроэнергию начислят по среднемесячным начислениям и нормативам (первые три месяца по среднемесячному потреблению, а затем по нормативу). В такой ситуации сумма в квитанции может превышать привычные расходы.

- Орловский энергосбыт настоятельно рекомендует клиентам выбрать удобный для себя способ своевременно передать показания прибора учета. Сервисы компании позволяют делать это откуда угодно, - рассказала Наталия Осипова, начальник отдела ООО «Орловский энергосбыт» по работе с физическими лицами в городе Орле.

ИСТОЧНИК KP.RU