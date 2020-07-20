Под Орлом «Ауди» легла на крышу из-за ДТП с «Фольксвагеном»

20 Июль 2020 2020-07-20T11:31:18+03:00

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В воскресенье, 19 июля, на 53 километре автодороги «Орел-Брянск» не разъехались «Фольксваген Пассат» и «Ауди 80». В результате одна из машин перевернулась и «легла» на крышу.

Инцидент произошел в два часа дня. Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, 30-летний водитель «Фольксвагена» делал разворот от правого края проезжей части и не уступил дорогу другой иномарке. Та в этот момент в попутном направлении. От неожиданного маневра 29-летний водитель «Ауди» не справился с управлением и опрокинулся.

- В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля Фольксваген, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU