19 июля в центре Орла иномарка протаранила автобус. Фото: Госавтоинспекции Орловской области

В воскресенье, 19 июля, в Орле иномарка врезалась в автобус. От неожиданного удара «ПАЗик» задел бордюр и частично вылетел на тротуар.

Инцидент произошел в районе половины десятого вечера возле сквера Гуртьева. 34-летний водитель «Рено Логан» поворачивал налево в районе дома №47 по Октябрьской улице и врезался в автобус, который в этот момент со стороны Пионерской улицы.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» получил телесные повреждения и был госпитализирован больницу Семашко. Кроме того, травмы получил 52-летний мужчина, пассажир автобуса. Его с места происшествия доставили в орловскую областную клиническую больницу. Пострадавшему было назначено амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.