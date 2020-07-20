20 Июль 2020 2020-07-20T10:11:08+03:00

В орловских парках и скверах на асфальте появились правила безопасности. Фото: пресс-служба движения "Молодая Гвардия"

Сотрудники Госавтоинспекции и активисты напомнили пешеходам как нужно переходить дорогу

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На минувшей неделе сотрудники Госавтоинспекции и активисты «Молодой Гвардии» провели профилактическую акцию «Внимание, пешеход!». На асфальте в орловских парках и скверах появились правила безопасности.

По официальной статистике с начала года в Орловской области произошло 36 ДТП с участием несовершеннолетних, пострадал 41 ребенок. Чтобы не допустить увеличения числа аварий с участием пешеходов, активисты сделали надписи-напоминания для детей и их родителей.

- На надписях - простые правила, которые могут спасти жизни. Так у пешеходных переходов можно увидеть надпись: «Сними наушники - посмотри по сторонам». В ближайшее время подобные надписи появятся возле торговых центров и в местах массового скопления людей, - сообщил «КП» Сергей Егоров, пресс-секретарь Орловского регионального отделения «Молодой Гвардии».

ИСТОЧНИК KP.RU