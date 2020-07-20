2020-07-20T10:09:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Автовокзал Орла снова продезинфицировали

И здание, и платформы обработали специальным обеззараживающим средством
Ольга СУПОНЕВА
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Сотрудники МЧС обработали помещения и территорию автовокзала специальными средствамиСотрудники МЧС обработали помещения и территорию автовокзала специальными средствамиФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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Автовокзал Орла снова продезинфицировали. Сотрудники МЧС в полном защитном обмундировании обработали специальным обеззараживающим средством и помещения, и платформы.

Дезинфекция проводится во время пандемии Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Дезинфекция проводится во время пандемииФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Обработка автовокзала, других зданий, в том числе и жилых домов, в Орловской области ведется в период пандемии. Дезинфекция проводится для того, чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.

Обработаны не только помещения, но и платформы Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Обработаны не только помещения, но и платформыФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- Произведены работы по санитарной обработке здания, служебных помещений, входных групп, лестничных маршей, перил, мест общего пользования мест посадки и высадки пассажиров. Общая площадь обработки составила более 2500 квадратных метров, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сотрудники МЧС России наряду с представителями прочих экстренных служб продолжают нести службу, находясь в режиме повышенной готовности. Он продлен в регионе до 31 июля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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