20 Июль 2020 2020-07-20T10:09:19+03:00

Сотрудники МЧС обработали помещения и территорию автовокзала специальными средствами Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

И здание, и платформы обработали специальным обеззараживающим средством

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Автовокзал Орла снова продезинфицировали. Сотрудники МЧС в полном защитном обмундировании обработали специальным обеззараживающим средством и помещения, и платформы.

Дезинфекция проводится во время пандемииФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Обработка автовокзала, других зданий, в том числе и жилых домов, в Орловской области ведется в период пандемии. Дезинфекция проводится для того, чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.

Обработаны не только помещения, но и платформыФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- Произведены работы по санитарной обработке здания, служебных помещений, входных групп, лестничных маршей, перил, мест общего пользования мест посадки и высадки пассажиров. Общая площадь обработки составила более 2500 квадратных метров, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сотрудники МЧС России наряду с представителями прочих экстренных служб продолжают нести службу, находясь в режиме повышенной готовности. Он продлен в регионе до 31 июля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU