На Дворянке в Орле прошел очередной незапланированный субботник

20 Июль 2020 2020-07-20T09:42:29+03:00

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В пятницу, 17 июля, на территории парка Дворянское гнездо прошел очередной незапланированный субботник. Активисты во главе с вице-спикером облсовета Михаилом Вдовиным очистили часть берега реки Орлик.

Активисты очистили берег реки Орлик от зарослей и засохших деревьев. Фото: пресс-служба орловского облсовета

Возле уже обустроенного места отдыха с лежаками и скамейками общественники опилили засохшие аварийные деревья, покосили траву и очистили спуск к воде от зарослей и мусора. Для последнего даже использовалась лодка.

Активисты устроили уборку на Дворянке в Орле. Фото: пресс-служба облсовета

- Во время работы столкнулись с некоторыми трудностями — река после очистки стала гораздо глубже. Распилить, упавшее в реку дерево, удалось лишь частично, но мы опилили ветки. Я надеюсь, что жители города будут убирать за собой мусор после приятных посиделок, - рассказал Михаил Вдовин, первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU