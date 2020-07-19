2020-07-19T17:30:36+03:00
Общество

Новая неделя на Орловщине жаркой не будет

Публикуем полный прогноз погоды в Орле на 20-25 июля
Ольга СУПОНЕВА
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Публикуем полный прогноз погоды в Орле на 20-25 июляПубликуем полный прогноз погоды в Орле на 20-25 июляФото: Ольга СУПОНЕВА
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Новая неделя в Орловской области жаркой не будет. Публикуем полный прогноз погоды в Орле на 20-25 июля.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 20 июля над Орлом переменная облачность, ожидается небольшой кратковременный дождь. Термометры в ночное время покажут +12 градусов, днем воздух прогреется до +24. Ветер западный, 2 м/c, атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Во вторник 21 июля вновь облачность переменная и небольшой дождь. Температура воздуха +14...+24 градуса, ветер сохранит направление, скорость возрастет до 5 м/с. Давление понизится до 740 мм рт.ст.

В среду 22 июля ночью +15...днем +21 градус. Небо то ясное, то с облаками, возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный 6 м/c, давление на прежнем уровне.

В четверг 23 июля синоптики снова прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Будет прохладнее: ночью всего +11, в светлое время суток воздух прогреется до +19 градусов. Ветер западный 5 м/с, давление 740 мм рт.ст.

В пятницу 24 июля радикально погода не изменится: переменная облачность, небольшой дождь. Температура +10 ночью +20 днем, ветер западный 3 м/c, давление 742 мм рт.ст.

В субботу 25 числа станет пасмурно, пройдет дождь. Термометры покажут +11...+23 градуса, ветер сменит направление на юго-западное, скорость 2 м/с, давление 739 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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