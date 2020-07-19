Под Орлом "Мерседес" протаранил две иномарки и дорожное ограждение

19 Июль 2020 2020-07-19T11:12:32+03:00

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Под Орлом "Мерседес" протаранил две иномарки и дорожного ограждения. Два человека пострадали в аварии: водитель и пассажир иномарки.

Авария произошла вечером минувшей пятницы, 17 июля, на Северном подъезде к Орлу. Тридцатилетний водитель на "Мерседесе" ехал в направлении областного центра со стороны Москвы. В какой-то момент он не выдержал безопасной дистанции до идущей впереди "Мазды" и врезался в нее. Машину отбросило в дорожное ограждение, а затем произошло столкновение с внедорожником "Фольксваген".

- В результате ДТП водитель автомобиля "Мерседес" доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован. 37-летний пассажир после оказания медицинской помощи на месте отпущен. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU