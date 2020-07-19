2020-07-19T10:46:04+03:00
Происшествия

За оплаченные с чужой карты покупки орловец попал под статью о мошенничестве

Мужчина нашел платежное средство на улице и отправился по магазинам
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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Житель Орловской области попал под статью о мошенничестве за покупки, оплаченные с чужой карты. Банковскую карту мужчина нашел на улице и вместо того, чтобы вернуть ее владельцу, отправился по магазинам.

Инцидент произошел в Кромском районе. Владелец платежного средства, 51-летний мужчина, обратился в полицию. Он рассказал, что карту потерял и ему на телефон через какое-то время посыпались эсэмэски о списании разных сумм со счета. Оперативники взялись за розыск любителя отовариться за чужой счет, помогли установить его личность записи с камер видеонаблюдения.

- Сотрудники полиции выяснили, что в одном из магазинов на территории районного центра тридцатилетний мужчина нашел банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты и затем совершил несколько покупок до одной тысячи рублей в торговых точках на общую сумму порядка 10 тысяч рублей. Мужчина не стал отрицать свою причастность к данному преступлению, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело на жителя Кром завели по статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа". Суда дожидаться он будет под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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