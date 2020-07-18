В Спасском-Лутовиново прошел первый Тургеневский шахматный турнир

18 Июль 2020 2020-07-19T01:40:38+03:00

Первый ход на соревнованиях в орловской усадьбе сделали 6-ой президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов и гроссмейстер Валерий Чехов

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18 июля стало знаковым событием для знатоков отечественной литературы и профессиональных спортсменов-шахматистов. В преддверии Международного дня шахмат в орловской усадьбе-заповеднике Спасское-Лутовиново состоялся первый Тургеневский шахматный турнир.

В Спасском-Лутовиново прошел первый Тургеневский шахматный турнирФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Знаковое для Орловщины событие посетили почетные гости - шестой президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ), первый Президент Республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов и известный гроссмейстер, чемпион мира среди юношей в 1975 году Валерий Чехов. Именно они по традиции сделали первый символичный шахматный ход.

Двадцать шахматистов сразились с гроссмейстером Валерием Чеховым в сеансе одновременной игрыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На открытии гостей и участников соревнований ждали театрализованное выступление и музыкальное приветствие. Сам турнир проходил на аллеях усадьбы Ивана Тургенева. Он объединил 70 профессиональных спортсменов из Москвы, Курской, Тульской и Орловской областей. Еще двадцать человек отважились сразиться с Валерием Чеховым на сеансе одновременной игры, который затем провел разбор знаменитой тургеневской партии.

Гостей и участников Первого шахматного турнира в Спасском-Лутовиново ждало театрализованное выступлениеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Тургеневский шахматный турнир стал прекрасным сочетанием культуры, спорта и искусства. Очень радостно, что в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» раскрыли личность знаменитого писателя с новой стороны. Он считался лучшим шахматистом среди русских литераторов своей эпохи, являлся вице-президентом шахматного конгресса в Баден-Бадене. Надеюсь, что проведение этих соревнований станет ежегодной доброй традицией и визитной карточкой родины Ивана Тургенева, - подчеркнул Кирсан Илюмжинов.

ЗНАЙ!

Международный день шахмат отмечают 20 июля. С 1999 года они официально признаны спортом. Произошло это благодаря Кирсану Илюмжинову, который в период своего президентства в ФИДЕ поднял вопрос на мировом уровне.

БОЛЬШЕ ФОТО.

Валерий Чехов провел разбор знаменитой тургеневской партииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU