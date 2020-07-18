Ушел из жизни отец губернатора Орловской области Андрея Клычкова
О кончине Евгения Владимировича Клычкова сообщил глава региона
.Фото: Соцсети
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Скончался отец губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Евгений Владимирович Клычков ушел из жизни 17 июля.
- Он оставил после себя огромное богатство-любовь и уважение множества людей, кому он старался помогать и быть нужным всю свою жизнь. Я хочу поблагодарить всех врачей, кто пытался сохранить ему жизнь. И я хочу попросить прощение у папы за то, что так много я не успел ему сказать и порадовать... - написал Андрей Клычков в своих социальных сетях.
Редакция "Комсомольской правды в Орле" выражает соболезнования семье Клычковых в связи с утратой.
ИСТОЧНИК KP.RU