Ушел из жизни отец губернатора Орловской области Андрея Клычкова

18 Июль 2020 2020-07-18T11:42:49+03:00

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Скончался отец губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Евгений Владимирович Клычков ушел из жизни 17 июля.

- Он оставил после себя огромное богатство-любовь и уважение множества людей, кому он старался помогать и быть нужным всю свою жизнь. Я хочу поблагодарить всех врачей, кто пытался сохранить ему жизнь. И я хочу попросить прощение у папы за то, что так много я не успел ему сказать и порадовать... - написал Андрей Клычков в своих социальных сетях.

Редакция "Комсомольской правды в Орле" выражает соболезнования семье Клычковых в связи с утратой.

ИСТОЧНИК KP.RU