Новый прокурор Орловской области встретился с обманутыми дольщиками

18 Июль 2020 2020-07-18T11:20:03+03:00

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Прокурор Орловской области Владислав Малкин встретился в обманутыми дольщиками. О своей проблеме главе надзорного ведомства рассказали орловцы, купившие квартиры в доме №46 по улице Бурова.

Указанный долгострой должен был быть сдан еще в 2016 году, с тех пор люди так и не дождались положенных квадратных метров. 166 человек заключили договора на приобретение жилья как участники долевого строительства, сумма, уплаченная покупателями - 177,1 миллиона рублей. Уголовное дело по статье "Мошенничество" расследуется.

Так и не дождавшиеся своих квартир орловцы рассказали о своей проблеме прокурору. Фото: пресс-служба Прокураторы Орловской области

На встрече прокурор ответил на вопросы дольщиков, разъяснил юридические вопросы и дал поручение о проведении нескольких проверок.

- По итогам встречи выработаны решения по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства дома №46 по ул. Бурова г. Орла с использованием предусмотренных АО Дом.РФ правовых механизмов, а также формы дальнейшего взаимодействия прокуратуры, органов власти региона и иных заинтересованных ведомств по этим вопросам, - рассказали "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU