2020-07-15T15:54:35+03:00
Общество

В Орле из запланированных 67 дворов отремонтировали 16

Именно столько дворовых территорий приняла комиссия, в остальных работа продолжается
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ОрлаФото: пресс-служба администрации Орла
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В Оле продолжается сезонный ремонт дворов. В этом году запланировано привести в порядок 67 дворовых территорий в разных районах города, 16 из них уже прошли приемку.

Какие именно дворы представили в обновленном виде, который удовлетворил приемочную комиссию, рассказали в пресс-службе администрации Орла. Адреса следующие: набережная Дубровинского, 88; улица Фомина, 12; переулок Гористый, 14; улица Старо-Московская, 4; переулок Комсомольский, 24; улица Комсомольская, 249, 356, 137 и 139; Планерная, 52; Салтыкова-Щедрина, 37а; переулок Ягодный, 13; улица Спивака, 16а и 18а, Игнатова, 35 и Матвеева, 33 (объединенный двор).

В 33 дворах ремонт продолжается, в 10 он уже на стадии завершения, рабочие уложили асфальт, качество которого проверяется в лаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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