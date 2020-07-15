Орловские студенты уехали работать в Сочи и Воронеж
Орловские студенты уехали работать на лето в разные города России. Учащиеся вузов и сузов будут трудиться вожатыми, строителями, проводниками, а также рабочими на полях.
Уехали молодые орловцы в Воронеж, Сочи, Анапу, другие города. Студентам предстоит работать спасателями на море, собирать ягоды в Воронежской области, быть вожатыми в лагерях Краснодарского края, помогать в поездах дальнего следования, участвовать в студенческих стройках.
- Все ребята в обязательном порядке прошли медицинскую комиссию. Их работа организована в строгом соответствии с правилами Роспотребнадзора. Отряды будут работать до конца сентября, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU