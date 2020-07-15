2020-07-15T15:09:17+03:00
Общество

Орловские студенты уехали работать в Сочи и Воронеж

Больше сотни учащихся будут трудиться вожатыми, строителями, проводниками и помогать в сборе урожая
Ольга СУПОНЕВА
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Орловские студенты уехали работать на лето в разные города России. Учащиеся вузов и сузов будут трудиться вожатыми, строителями, проводниками, а также рабочими на полях.

Уехали молодые орловцы в Воронеж, Сочи, Анапу, другие города. Студентам предстоит работать спасателями на море, собирать ягоды в Воронежской области, быть вожатыми в лагерях Краснодарского края, помогать в поездах дальнего следования, участвовать в студенческих стройках.

- Все ребята в обязательном порядке прошли медицинскую комиссию. Их работа организована в строгом соответствии с правилами Роспотребнадзора. Отряды будут работать до конца сентября, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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