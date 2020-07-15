15 Июль 2020 2020-07-15T13:51:14+03:00

В Орловской области подорожали витамины, пустырник и аспирин Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орелстат рассказал о росте цен на непродовольственные товары в июне месяце

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В Орловской области подорожал аспирин и поливитамины. О динамике цен на фармацевтические препараты и на другие непродовольственные товары рассказал Орелстат.

Согласно статистическим данным, в июне месяце непроводольственные товары в регионе подорожали на 0,4%. Больше всего взлетели цены на ювелирные изделия - ценник подрост на 9,5%.

Выросла стоимость некоторой техники. Подорожали за прошлый месяц стиральные машины, плиты, миксеры, блендеры, пылесосы и микроволновки. Динамика подорожания 1,7% - 5,4 %.

Что касается фармацевтических товаров, то подросли в цене,помимо указанных выше витаминов и аспирина, эналаприл, настойка пустырника, анальгин, лоратадин, йод и другие препараты. Подорожание составило 1,6 - 7,3 %.

Некоторые группы непродовольственных товаров наоборот потеряли в стоимости. В июне дешевле стали велосипеды, туалетная вода, пена для бритья, компьютерные мониторы. Цена снизилась на эти товары на 2,1 - 4,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU