В Орле полицейские поймали похитителя автомобильных аккумуляторов

15 Июль 2020 2020-07-15T13:19:50+03:00

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В Орле полицейские поймали похитителя аккумуляторных батарей. Мужчине, снявшему аккумуляторы с грузовика, грозит ответственность перед законом: возбуждено уголовное дело.

В полицию обратился хозяин грузовика, заявивший о пропаже аккумуляторных батарей. Оперативники занялись розыском вора. Как оказалось, снял их 34-летний орловец. "Добычу" тот сдал в пункт приема, за что выручил 4 тысячи рублей.

- В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Украденные аккумуляторы полицейские вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU