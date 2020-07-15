Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 15 июля

15 Июль 2020 2020-07-15T13:10:25+03:00

Рассказываем, сколько случаев заражения COVID-19 выявлено в каждом из районов региона

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В Орловской области количество заболевших коронавирусом за весь период пандемии составило 5153 человека на 15 июля 2020 года. Рассказываем, сколько зараженных выявлено в каждом из районов региона.

Обновленную карту распространения инфекции представила региональный оперативный штаб. Согласно ей, в городе Орле COVID-19 заразились 2495 человек. Почти поровну заболевших в Мценском и Орловском районах - 554 и 550 соответственно. Далее Ливны и Ливенский район - 228 инфицированных. В Дмитровском районе 111 заболевших, в Урицком районе 109.

Районы, где от пятидесяти до сотни зараженных: Новодеревеньковский - 95, Хотынецкий - 91, Новосильский - 79, Свердловский - 74, Ливенский - 72, Кромской - 70, Шаблыкинский - 59, Покровский - 58, Знаменский и Малоархангельский - по 55, Глазуновский - 53,

Районы, в которых инфицировалось менее пятидесяти человек: Должанский - 44, Тоснянский - 37, Залегощенский - 36, Сосковский - 26, Корсаковский - 20, Краснозоренский - 18.

- Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора и регионального Департамента здравоохранения, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU