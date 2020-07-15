В Орловской области стартует выдача разрешений на охоту

15 Июль 2020 2020-07-15T11:46:40+03:00

Как, когда и где его можно получить?

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В Орловской области стартует выдача разрешений на любительскую и спортивную охоту. Все желающие добывать дичь должны получить необходимые документы.

Охота на разные виды животных разрешена в определенные сроки: с 15 августа 2020 года и по 28 февраля 2021 года на территории охотничьих угодий можно добывать хоря лесного, куницу, енотовидную собаку, норку американскую, белку. А с 15 сентября 2020 года по по 28 февраля 2021 года ведется охота на лис, зайцев-русаков и волков.

- Для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий, необходимо наличие охотничьего билета единого федерального образца и квитанции об оплате государственной пошлины в размере 650 рублей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Бланки документов есть здесь. Заявления будут принимать с августа в управлении экологического надзора и природопользования Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Адрес: ул. Сурена Шаумяна, дом 16, каб. 17, Телефон: 458-957.

ИСТОЧНИК KP.RU