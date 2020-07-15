Пассажирка иномарки пострадала в ДТП с переворотом под Орлом

15 Июль 2020 2020-07-15T10:16:08+03:00

Все случилось накануне, 14 июля, поздним вечером Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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На орловской дороге в ДТП пострадала женщина-пассажир иномарки. Вылетел в кювет и опрокинулся автомобиль "Лифан".

Все случилось накануне, 14 июля, поздним вечером. Примерно в половине одиннадцатого 32-летний водитель ехал по дороге "Орел-Лунево-Моховое" со стороны Северного подъезда к Орлу в направлении трассы М-2 "Крым". Он не совладал с управлением в какой-то момент. Машина съехала в правый кювет, а затем перевернулась.

- В результате ДТП пассажир автомобиля "Лифан", женщина 39 лет, получила телесные повреждения, с места ДТП доставлена в Орловскую областную клиническую больницу, направлена на амбулаторное лечение, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошлые сутки на дорогах региона госавтоинспекторы зарегистрировали 23 дорожно-транспортных происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU