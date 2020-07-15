Пассажирка иномарки пострадала в ДТП с переворотом под Орлом
На орловской дороге в ДТП пострадала женщина-пассажир иномарки. Вылетел в кювет и опрокинулся автомобиль "Лифан".
Все случилось накануне, 14 июля, поздним вечером. Примерно в половине одиннадцатого 32-летний водитель ехал по дороге "Орел-Лунево-Моховое" со стороны Северного подъезда к Орлу в направлении трассы М-2 "Крым". Он не совладал с управлением в какой-то момент. Машина съехала в правый кювет, а затем перевернулась.
- В результате ДТП пассажир автомобиля "Лифан", женщина 39 лет, получила телесные повреждения, с места ДТП доставлена в Орловскую областную клиническую больницу, направлена на амбулаторное лечение, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошлые сутки на дорогах региона госавтоинспекторы зарегистрировали 23 дорожно-транспортных происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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