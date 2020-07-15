Андрей Клычков: У "Титаника" есть шанс стать высокотехнологичным медицинским учреждением

15 Июль 2020 2020-07-15T10:07:26+03:00

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Губернатор Орловской области рассказал о дальнейшей судьбе "Титаника". Гава региона уверен: у недостроенного корпуса областной клинической больницы есть шанс стать высокотехнологичным медицинским учреждением.

О ситуации Клычков рассказал в своих соцсетях. Сейчас готовность у многопрофильного медицинского центра высокая, а в условиях пандемии коронавируса здание может быть использовано чтобы развернуть в нем койки для COVID-больных пациентов. Примерно полтысячи штук. Губернатор отметил, что направил письмо Татьяне Голиковой, зампреду Правительства РФ, о выделении финансирования и ресурсов для завершения строительства. В дальнейшем же, когда пандемия отступит, ММЦ может быть перепрофилирован под своей изначальное назначение - лечебный функционал областной клинической больницы.

- Отмечу, что вопрос завершения строительства объекта поддержан Председателем Совета Федераций Валентиной Матвиенко. Минобороны России также подтвердило готовность к выполнению работ при наличии решения Президента, которому мы направили обращение о рассмотрении возможности прямого федерального финансирования, - рассказал Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU