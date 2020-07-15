2020-07-15T09:47:05+03:00
Происшествия

На орловских дорогах несколько трагических ДТП случилось из-за уснувших водителей

Трое человек погибли в авариях, еще шестеро получили травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Из-за уснувших за баранкой водителей в Орловской области произошло 4 серьезных ДТПИз-за уснувших за баранкой водителей в Орловской области произошло 4 серьезных ДТПФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области с начала текущего года из-за уснувших за рулем водителей произошло 4 серьезных ДТП. В них погибло трое человек, еще шестеро получили травмы разной степени тяжести.

В летний сезон в регионе увеличилось количества транзитного транспорта, на междугородних трассах риск осложнения дорожной обстановки повысился. Поэтому в региональной госавтоинспекции водителей, которые едут на дальние расстояния, призывают соблюдать режим бодрствования и отдыха.

- Во избежание аварийно-опасных ситуаций водителями, следующими на дальние расстояния, рекомендуется заранее планировать свой маршрут и выбирать места ночевок, останавливаться и непременно выходить из машины каждые 2–3 часа. При таком режиме отдыха находиться за рулем можно до 10 часов. Потом необходим продолжительный сон в течение нескольких часов, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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