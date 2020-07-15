На орловских дорогах несколько трагических ДТП случилось из-за уснувших водителей
В Орловской области с начала текущего года из-за уснувших за рулем водителей произошло 4 серьезных ДТП. В них погибло трое человек, еще шестеро получили травмы разной степени тяжести.
В летний сезон в регионе увеличилось количества транзитного транспорта, на междугородних трассах риск осложнения дорожной обстановки повысился. Поэтому в региональной госавтоинспекции водителей, которые едут на дальние расстояния, призывают соблюдать режим бодрствования и отдыха.
- Во избежание аварийно-опасных ситуаций водителями, следующими на дальние расстояния, рекомендуется заранее планировать свой маршрут и выбирать места ночевок, останавливаться и непременно выходить из машины каждые 2–3 часа. При таком режиме отдыха находиться за рулем можно до 10 часов. Потом необходим продолжительный сон в течение нескольких часов, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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