На орловских дорогах несколько трагических ДТП случилось из-за уснувших водителей

15 Июль 2020 2020-07-15T09:47:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области с начала текущего года из-за уснувших за рулем водителей произошло 4 серьезных ДТП. В них погибло трое человек, еще шестеро получили травмы разной степени тяжести.

В летний сезон в регионе увеличилось количества транзитного транспорта, на междугородних трассах риск осложнения дорожной обстановки повысился. Поэтому в региональной госавтоинспекции водителей, которые едут на дальние расстояния, призывают соблюдать режим бодрствования и отдыха.

- Во избежание аварийно-опасных ситуаций водителями, следующими на дальние расстояния, рекомендуется заранее планировать свой маршрут и выбирать места ночевок, останавливаться и непременно выходить из машины каждые 2–3 часа. При таком режиме отдыха находиться за рулем можно до 10 часов. Потом необходим продолжительный сон в течение нескольких часов, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU