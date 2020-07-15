Орловские дачники задолжали за электричество почти 4 миллиона рублей

15 Июль 2020 2020-07-15T09:23:28+03:00

Рассказываем, в каких СНТ и в каких районах области долгов больше всего

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В Орловской области садоводческие товарищества задолжали за электричество уже 3 миллиона 900 тысяч рублей. Такие данные на 1 июля 2020 года приводит ООО «Орловский энергосбыт».

Долги по сравнению с прошлым годом увеличились сразу на 30%. На данный момент за электроэнергию платят только 76,3% СНТ. Наиболее крупная задолженность у садоводческих товариществ в Орле и Орловском районе: «Металлург» (252,5 тысяч рублей), «Песчаный берег» (233,7 тысяч рублей), «Коммунальник-3» (206 тысяч рублей), «Саханка» (155,2 тысяч рублей), «Дружба» (154,9 тысяч рублей).

К числу самых добросовестных СНТ без долгов относятся «Пивзавод», «Приборист-2», «Горка», «Голубки», «Сельхозтехника», «Тайное».

- Крайне важно, чтобы члены СНТ, контролировали оплату товариществами, ведь они организованы так, что дачники сдают деньги за электроэнергию председателям, а уже они рассчитываются с гарантирующим поставщиком, - сообщает пресс-служба «Орловского энергосбыта».

ИСТОЧНИК KP.RU