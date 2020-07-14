14 Июль 2020 2020-07-14T17:41:54+03:00

Обратившиеся за их услугами клиенты оставались и без квартир, и без денег

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В Орле до суда дошло дело черных риелторов. Члены преступной группы в течение нескольких лет набивали карманы незаконным путем, обогащаясь за чужой счет.

Речь идет о деле ООО «ДОН – Дом Орловской недвижимости». По версии следствия с 2014 и по 2018 год несколько сотрудников похищали деньги обратившихся в фирму людей. Клиенты оставались и без жилья, и без средств. Полученные от людей деньги лже-риелторы тратили на собственные нужды. Установлено 62 потерпевших от их действий, ущерб - более 93 миллионов рублей.

- Помимо этого один из членов преступной группы совместно с жителем Орла создавали организации через подставных лиц, не имея намерений на ведение реальной хозяйственной деятельности. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU