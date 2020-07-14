Павел Меркулов возглавил Орловский университет экономики и торговли

14 Июль 2020 2020-07-14T17:12:52+03:00

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Сегодня, 14 июля, коллективу Орловского государственного университета экономики и торговли представили нового руководителя. Им стал Павел Меркулов.

Соответствующее назначение было сделано приказом Минобрнауки России от 9 июля 2020 года. Сотрудникам вуза врио ректора лично представила руководитель Департамента образования Татьяна Крымова.

- Полагаю, что Павел Александрович, как руководитель, организует работу на должном уровне. Жизненный и управленческий опыт у него основательный, поэтому решение, принятое Министром, мне кажется грамотным. Это вселяет уверенность в то, что и политика и управление развитием Университета экономики и торговли будет соответствовать всем требованиям, которые предъявляют министерство и государство, - подчеркнула Татьяна Владленовна.

Пока в ближайших планах нового руководителя изучение работы университета и процессов его функционирования. В дальнейшем, Павел Меркулов рассматривает возможно использования здесь передовых практик РАНХиГС.

СПРАВКА «КП»

Павел Меркулов родился в Орле в 1963 году. Окончил исторический факультет Орловского педагогического института. Является доктором исторических наук, кандидатом философских наук, профессором, с 2018 года председатель совета реготделения Российского военно-исторического общества.

Кроме того, в разные годы Павел Меркулов был советником Председателя Совета Федерации РФ, замглавы администрации Орловской области и первый заместителем губернатора. В 2014 году назначен директором Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС.

ИСТОЧНИК KP.RU