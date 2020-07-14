Дождливая и ветреная погода задержится в Орловской области

В непогоду будьте осторожны и не пренебрегайте элементарными правилами безопасности! Фото: Ольга СУПОНЕВА

Дождь, обрушившийся на Орловскую область, похоже решил задержаться. По прогнозам синоптиков в регионе на ближайшие сутки сохранится сырая и ветреная погода, будет достаточно прохладно.

Как сообщает Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона 14 и 15 июля облачно, с прояснениями. Ночью местами прольют сильные дожди с грозами, где-то умеренные, днем ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть с запада со скоростью 7-12 и порывами 15-20 метров в секунду. Столбики термометров в ночное время покажут всего +9...+14 градусов, днем воздух прогреется до +14...+19.

В региональном МЧС орловцев просят соблюдать правила безопасности в непогоду: при грозе и дожде стоит отказаться от поездок, не нужно прятаться от сильного ливня в подземных переходах или любых других заглубленных помещениях, а при сильном ветре нужно держаться подальше от поводов, рекламных щитов и других неустойчивых конструкций.