2020-07-14T12:55:37+03:00
Общество

Под Орлом девочка-инвалид получила лечебное питание только через суд

Врачи назначили ребенку заграничный препарат, а облздрав отказался оплачивать его
Наталья Меркулова
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Под Орлом девочка-инвалид получила лечебное питание только через судПод Орлом девочка-инвалид получила лечебное питание только через судФото: Архив "КП"
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В Орловском районе мама девочки-инвалида смогла добиться, чтобы ее ребенок получал жизненно необходимое лечебное питание только после обращения в Прокуратуру. Врачи назначили девочке заграничный препарат, а облздрав отказался оплачивать его.

Сначала мама сама пыталась объяснить ситуацию сотрудникам Департамента здравоохранения Орловской области, звонила, писала официальные обращения, но ответ был всегда один – за бюджетный счет препарат не положен, ведь он не входит в утвержденный Перечень спецпродуктов лечебного питания для детей-инвалидов в РФ и не зарегистрирован в нашей стране.

Тогда отчаявшаяся мама и отправилась искать правду через Прокуратуру, которая вскоре подала иск в суд с требованием обязать Департамент обеспечить девочку лечебным питанием.

- согласно действующему законодательству для индивидуального применения пациентом консилиумом врачей может быть назначен, не зарегистрированный на территории РФ. В связи с этим требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на Департамент возложены обязательства по обеспечению ребенка необходимым препаратом, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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