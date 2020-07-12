2020-07-12T15:39:10+03:00
Происшествия

Еще один человек погиб: стали известны подробности ДТП в Кромском районе

Смертельная авария в Орловской области произошла на встречной полосе
Наталья Меркулова
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Пассажирка скончалась в больнице: стали известны подробности смертельного ДТП в Кромском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиПассажирка скончалась в больнице: стали известны подробности смертельного ДТП в Кромском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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Сотрудники Госавтоинспекции Орловской области установили подробности смертельного ДТП, произошедшего сегодня утром 12 июля в Кромском районе.

Напомним, в 9:15 возле поселка Линия на 418 км автодороги М-2 «Крым» столкнулись два автомобиля - «Фиат-Браво» и «Рено-Логан». Иномарки смяло так, что людей пожарным Кромского гарнизона МЧС пришлось извлекать с помощью специальных аварийно-спасательных инструментов. 28-летняя девушка-водитель «Рено» и 47-летний мужчина-водитель «Фиата» погибли на месте. 70-летнюю пассажирку «Рено» с тяжелыми ранениями увезли в Кромскую ЦРБ.

Как стало известно, водитель «Фиата» ехал в направлении Курска, а «Рено» в сторону Москвы. Предварительно установлено, что девушка-водитель выехала на встречную полосу.

- Пассажирка «Рено-Логан скончалась в Кромской ЦРБ, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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