Два водителя погибли в ДТП в Кромском районе Орловской области
Сегодня, 12 июля, на 418 км автодороги М-2 «Крым» произошло смертельное ДТП. Столкнулись две иномарки «Рено Логан» и «Фиат».
Трагедия произошла в половину десятого утра. Оба автомобиля были сильно искорежены. Извлекать пострадавших пришлось пожарным Кромского гарнизона МЧС. С помощью спецтехники и аварийно-спасательных инструментов им удалось деблокировать трех человек, двух водителей и женщину-пассажирку.
К сожалению, спасти жизни 28-летней девушке (водитель Рено Логан) и 47-летнему мужчине (водитель «Фиат») не удалось. Они скончались на месте аварии.
- Пассажирка из «Рено Логан» в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
После завершения спасательной операции пожарные произвели смыв горючесмазочных материалов, разлившихся по дороге в результате ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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