12 Июль 2020 2020-07-12T15:36:17+03:00

Два водителя погибли в ДТП в Кромском районе Орловской области. Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС России

Пассажирку одной из иномарок увезли в больницу в тяжелом состоянии

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Сегодня, 12 июля, на 418 км автодороги М-2 «Крым» произошло смертельное ДТП. Столкнулись две иномарки «Рено Логан» и «Фиат».

Трагедия произошла в половину десятого утра. Оба автомобиля были сильно искорежены. Извлекать пострадавших пришлось пожарным Кромского гарнизона МЧС. С помощью спецтехники и аварийно-спасательных инструментов им удалось деблокировать трех человек, двух водителей и женщину-пассажирку.

К сожалению, спасти жизни 28-летней девушке (водитель Рено Логан) и 47-летнему мужчине (водитель «Фиат») не удалось. Они скончались на месте аварии.

- Пассажирка из «Рено Логан» в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

После завершения спасательной операции пожарные произвели смыв горючесмазочных материалов, разлившихся по дороге в результате ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU