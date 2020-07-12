Новая рабочая неделя встретит орловцев дождем с сильным ветром

12 Июль 2020 2020-07-12T10:28:50+03:00

Читайте подробный прогноз с 13 по 17 июля

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Специалисты Росгидрометцентра прогнозируют дождливую погоду на новой рабочей неделе. Не обойдется и без кратковременного похолодания.

В понедельник, 13 июля, ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем все еще будет достигать +28 градусов (ночью +15). Временами дожди. Ветер северо-западный всего 1 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.

Во вторник погода начнет резко меняться. Ветер сменит направление на северное и поднимется до 6 м/с. Днем похолодает до +19 градусов, ночью +14. Будет пасмурно, дождь. Атмосферное давление 738 мм рт.ст.

15 июля, в среду, уже северо-западный ветер будет достигать 7 м/с. По-прежнему пасмурно и дождливо. Днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов, а ночью всего +11. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.

С четверга температура воздуха вновь начнет подниматься: днем +23 градусов тепла, ночью +13. Стихнет и западный ветер 4 м/с. Однако синоптики вновь сообщают о пасмурной погоде и кратковременных дождях. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

В последний рабочий день, 17 июля, столбики термометров покажут днем уже +25 градусов, ночью +14. Выйдет солнце, возможен дождь. Ветер южный 4 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU