12 Июль 2020 2020-07-12T09:20:03+03:00

В Орле у автоледи угнали иномарку прямо от автосервиса Фото: Архив "КП"

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Орловчанка осталась без своего автомобиля, оставив его возле одного из автосервисов в Заводском районе областного центра. Девушка оставила ключи в замке зажигания. Это и привлекло будущих угонщиков.

Стоило автоледи скрыться из виду, двое парней 24-х и 22-х лет решили воспользоваться случаем. Они попытались открыть двери оставленным ключом, но не смогли. Тогда молодые люди разбили стекло, сели в машину и быстро скрылись.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность похитителей. В настоящее время в отношении возбуждено уголовное дело, молодые люди находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские установили местонахождение угнанной машины, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU