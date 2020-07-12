2020-07-12T09:20:03+03:00
Происшествия

В Орле у автоледи угнали иномарку прямо от автосервиса

Инцидент произошел в Заводском районе города
Наталья Меркулова
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В Орле у автоледи угнали иномарку прямо от автосервисаВ Орле у автоледи угнали иномарку прямо от автосервисаФото: Архив "КП"
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Орловчанка осталась без своего автомобиля, оставив его возле одного из автосервисов в Заводском районе областного центра. Девушка оставила ключи в замке зажигания. Это и привлекло будущих угонщиков.

Стоило автоледи скрыться из виду, двое парней 24-х и 22-х лет решили воспользоваться случаем. Они попытались открыть двери оставленным ключом, но не смогли. Тогда молодые люди разбили стекло, сели в машину и быстро скрылись.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность похитителей. В настоящее время в отношении возбуждено уголовное дело, молодые люди находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские установили местонахождение угнанной машины, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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