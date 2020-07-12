2020-07-12T08:54:38+03:00
Общество

В этом году в Орловской области появятся еще 10 модульных ФАПов

Новые фельдшерско-акушерские пункты создадут в трех районах
Наталья Меркулова
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В этом году в Орловской области появятся еще 10 модульных ФАПовВ этом году в Орловской области появятся еще 10 модульных ФАПовФото: Архив "КП"
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До конца 2020 года в селах Орловской области должны появиться еще 10 модульных ФАПов. Средства на них выделили из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Всего Орловская область получила более 171,4 млн рублей на строительство и переоборудование фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Основная часть суммы была выделена 32 ФАП, но в ходе торгов возникла экономия, которая и позволила приобрести еще 10 пунктов и 1 врачебную амбулаторию дополнительно.

Поставка модульных фельдшерско-акушерских пунктов ожидается не позднее 30 сентября.

- В настоящее время подготовлены земельные участки, проводится работа по подключению электроэнергии для возведения модульных ФАПов. Работы ведутся в Знаменском районе (селе Мымрино), в Новодеревеньковском районе (села Старогольское, Красный Октябрь, деревни Дементьевка и Кулеши) и в Ливенском районе (деревня Росстань), - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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