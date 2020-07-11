2020-07-11T10:24:01+03:00
Общество

Сотрудник орловского УФСИН пойдет под суд за смертельное ДТП

Мужчина выехал на встречку и протаранил две машины
Наталья Меркулова
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Сотрудник орловского УФСИН пойдет под суд за смертельное ДТПСотрудник орловского УФСИН пойдет под суд за смертельное ДТПФото: Архив "КП"
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Орловские следователи закончили расследование дела о смертельном ДТП на автодороги «М-2 Крым». Водитель, учинивший аварию 15 декабря 2019 года, отправится под суд.

В ходе следствия выяснилось, за рулем автомобиля «Форд Фокус», вылетевшего на встречку и протаранившего «ВАЗ 21053 «и «Ниссан Ноут», находился инженер отделения капитального строительства и ремонта УФСИН России по Орловской области. В тот день он сам попал в больницу в тяжелом состоянии, а два человека из отечественной легковушки погибли на месте. Еще один пассажир получил серьезные травмы.

- В ходе следствия обвиняемый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. В настоящее время уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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