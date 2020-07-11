2020-07-11T09:23:18+03:00
Общество

Орловцы смогут увидеть комету в ночном небе

Первыми снимками необычного явления поделился орловский фотограф Алексей Дербенко
Наталья Меркулова
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Орловцы смогут увидеть комету в ночном небе. Фото: Алексей ДербенкоОрловцы смогут увидеть комету в ночном небе. Фото: Алексей Дербенко
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Начиная с 10 июля и весь месяц жители Орла смогут наблюдать в ночном небе комету C/2020 F3 (NEOWISE). Особенно хорошо будет ее видно над северной частью города.

К концу месяца комета переместится под ковш Большой Медведицы и поднимется чуть выше над горизонтом и ее блеск немного ослабеет. Однако люди с хорошим зрением смогут без труда увидеть яркую «звезду с хвостом».

Рассмотреть комету можно будет в любой бинокль или подзорную трубу. Первыми профессиональными снимками астрономического явления поделился с орловцами фотограф Алексей Дербенко. Он же рассказал, как сделать яркие запоминающиеся фотографии кометы.

- Особенно красиво комета будет смотреться за городом, на фоне пейзажей. Чтобы сделать интересные снимки понадобится ясное небо и доступный глазу горизонт на северо-западе и севере, а также фотоаппарат (желательно со штативом), - рассказывает Алексей Дербенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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