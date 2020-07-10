На выходных в Орловской области вновь будет жаркая и сухая погода
На выходных в Орловской области вновь будет жаркая и сухая погода. Об этом сообщают специалисты Росгидрометцентра. Читайте полный прогноз синоптиков на 11 и 12 июля.
В субботу в регионе воздух днем прогреется до +28 градусов, ночью до +13. Осадков не ожидается, будет солнечно, но местами с переменной облачностью. Южный ветер достигнет силы 4 м/с. Атмосферное давление 749 мм. рт.ст.
В воскресенье столбики термометров поднимутся почти до тридцатиградусной отметки и зафиксируются на +29 днем и +15 ночью. Вновь солнечно. Ветер сменит направление на юго-восточное и будет дуть с силой +2 м/с. Атмосферное давление 745 мм. рт.ст.
ИСТОЧНИК KP.RU