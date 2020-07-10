10 Июль 2020 2020-07-10T17:12:31+03:00

На выходных в Орловской области вновь будет жаркая и сухая погода Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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На выходных в Орловской области вновь будет жаркая и сухая погода. Об этом сообщают специалисты Росгидрометцентра. Читайте полный прогноз синоптиков на 11 и 12 июля.

В субботу в регионе воздух днем прогреется до +28 градусов, ночью до +13. Осадков не ожидается, будет солнечно, но местами с переменной облачностью. Южный ветер достигнет силы 4 м/с. Атмосферное давление 749 мм. рт.ст.

В воскресенье столбики термометров поднимутся почти до тридцатиградусной отметки и зафиксируются на +29 днем и +15 ночью. Вновь солнечно. Ветер сменит направление на юго-восточное и будет дуть с силой +2 м/с. Атмосферное давление 745 мм. рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU