Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 10 июля

10 Июль 2020 2020-07-10T16:56:31+03:00

Рассказываем, сколько выявлено заболевших COVID-19 в городах и районах области

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В Орловской области число зараженных коронавирусом, за весь период наблюдения, движется по направлению к цифре в пять тысяч. Сегодня оперштаб сообщил о 47 новых случаях заболевания, всего в регионе подхватило вирус 4930 человек. Рассказываем, сколько инфицированных в каждом из районов области.

Обновленную карту распространения заболевания представил региональный оперативный штаб. На первом месте Орел - 2366 заразившихся, следом Мценск и район - 546, не отстает Орловский район - 516, город Ливны и район - 209 заболевших, в Болховском районе - 127, в Дмитровском районе заболело 110 человек, в Урицком 107.

Районы, где от пятидесяти до сотни инфицировавшихся: Новодеревеньковский - 93, Хотынецкий - 87, Новосильский - 77, Свердловский - 73, Верховский - 69, Кромской - 68, Шаблыкинский - 58, Малоархангельский - 55, Знаменский и Глазуновский - по 53, Покровский - 52.

Районы, где менее пятидесяти заболевших: Должанский - 43, Троснянский и Колпнянский - по 37, Залегощенский - 33, Сосковский - 25, Корсаковский - 19, Краснозоренский - 17.

Отметим, что это цифры собранные за весь период мониторинга. Победило болезнь уже 3546 человек.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU